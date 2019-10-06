Vücudun en önemli organlarından olan böbrekler, kandaki ürik asit, kreatinin ve üre gibi metabolizma artıklarının vücuttan idrar yolu ile atımını sağlar. Uzman doktor Füsun Özkutucu, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.



Böbrek kanseri 40'lı yaşlardan sonra artmakla birlikte en fazla 60'lı yaşlarda görülür. Günümüzde hareketsizlik, obezite sigara ve kimyasallara maruz kalma nedeni ile 20'li yaşlara kadar görülebilmektedir.



Böbrek kanserinin ortaya çıkmasında şişmanlık, sigara içimi, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, uzun süre ilaç kullanımı özellikle ağrı kesiciler etkilidir.





Böbrek kanserinde hastalarda halsizlik yorgunluk, idrarda kan gelmesi, idrar renginde değişiklikler, bel veya böbrek bölgesinde ağrı, sebepsiz kilo kaybı, iştahsızlık ve yüksek ateş gibi şikayetler olabilir.



Böbrek kanserinin tedavisi cerrahi yöntemle böbreğin bir kısmının veya tamamının çıkartılmasıdır. Radyoterapi ve kemoterapi çok etkili değildir. İyileşme şansı hastalığın yakalanma evresine bağlıdır. Erken yakalanan hastalarda böbreğin bir kısmı veya tamamı alınarak tam tedavi olabilir.



Erken teşhis ile tümör yeni başlamışsa sadece o bölümü alınarak böbrek kurtarılabilir. Erken teşhiste ultrasonografi çok önemlidir.

PANCAR SUYU TEMİZLER

Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrısı ile biliniyor. Doktorların uygun gördüğü tedavinin yanı sıra bazı besinler, böbrekleri korumada mucize etki gösteriyor. Uzmanlar, böbrek dostu besinleri şöyle sıralıyor:



PANCAR SUYU: Antioksidan etkisiyle böbrekleri temizler.

KARAHİNDİBA ÇAYI: İdrar söktürücüdür.

ZENCEFİL ÇAYI: Vücudu mikroplardan temizler. Çayı, böbrek taşlarının düşürülmesini kolaylaştırır.

ISIRGAN OTU: Isırgan otu: Böbrekleri korur.

LİMON SUYU: Böbrek taşlarını düşürür.

DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - BÖBREK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ - 5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL