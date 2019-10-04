Diyabet ve hipertansiyon hayatı tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Uzman Doktor Füsun Öztukucu, bu iki hastalığın böbreğe oldukça zararlı olduğunu belirletti. Öztukucu, şunları söyledi:

Hipertansiyon ve diyabet her ikisi de damarları (atardamar) yapısını bozan, damarların esnekliğini kaybettiren ve damar duvarında yapsını bozan maddeler ( hyalinizasyon) ve hiperlipşdemi ile ateroskleroz yaparak Kronik Böbrek Yetmezliği'ne neden olur.

Tip 1 Diyabeti olanların %30 da Tip 2 Diyabeti olanların %15-20 de 15 yıl sonra böbrek yetmezliği gelişebilir. Bunun için Diyabetin iyi kontrol edilmesi önemlidir. İyi kontrol edilen hastalarda böbrek yetmezliği gelişimi önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Hipertansiyon da ise tansiyon değerleri ne kadar yüksek ve buna hiperlipşdemi de eşlik ediyorsa böbrek yetmezliği gelişme ihtimali o kadar fazladır. Bu nedenle HT semptom vermese bile tedavi edilmelidir.

Diyabet Hipertansiyon ve nefritler böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bu hastalıklar kesin olarak anneden babadan geçen hastalıklar değildir fakat genetik olarak ihtimali arttırır. En sık rastlanan kalıtsal böbrek hastalığı erişkin tip Polikistik Böbrek Hastalığıdır. Polikistik böbrek hastalığı 20-25 yaşına kadar böbreklerde oluşan kistlerin ultrasonografide görülmesi ile anlaşılır. 25 yaşına kadar kist saptanmazsa hasta sağlıklıdır.

Diyabette diyet:

İşin ana kuralı: Şeker hastaları için her gün aynı miktarda yiyeceği aynı zamanda yemek önemlidir.

Öğün atlamamak gerekir: Atladığınız veya geciktirdiğiniz öğünler kan şekerinizde önemli oynamalara yol açacaktır.

Yaşam kaynağı su: Su dengesini sağlayabilmemiz için her gün en az 10 bardak (2 litre) su içmelisiniz.

Kesinlikle uzak durun: Şeker, şekerli yiyecekler, şekerli içecekler, meşrubatlar, kola, meyveli şerbetler, sıcak çikolata, salep, boza, hazır meyve tozları...

Alkola hayır: Alkollü içeceklerin hepsi; şarap, rakı, bira, viski, likörden uzak durun.

Yağ ve şeker içeriği yüksek olan besinlere dikkat: Pasta, kek, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, helva ve diğer şekerli tatlılardan uzaklaşmanın tam vakti.

YARIN: BÖBREK İLTİHABI

UZM. DR. FÜSUN ÖZTUKUCU - BÖBREK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ-3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



