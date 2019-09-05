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ilacı balık!

Hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklardan , ihmale gelmiyor. . Dr. , erken evrelerde tespit edilen tansiyonun, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Tansiyon ilacı balık!

Hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklardan tansiyon, ihmale gelmiyor. . Dr. , erken evrelerde tespit edilen un, yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ile kontrol altına alınabileceğini belirtiyor. Bunun ilk adımının da sağlıklı beslenme olduğunu söylüyor. İhmal edildiğinde felç ve kalp krizine yol açan tansiyondan korunmak için meyve, sebze, balık yağı ve lifli gıdaların tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. "Tansiyon hastaları tuzu azaltmalı. Tuzun önemli bir kısmı hazır gıdalardan gelir. Bu tür gıdalardan kaçılmalı ve sofrada tuzluk kullanılmamalıdır" diyor.

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