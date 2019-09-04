Yaşam kaynağı olan su, vücudun dengeli çalışmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı bir hayat için günde en az 8 bardak su içilmesi gerekiyor. Kilo kontrolü sağlayan ve cildi besleyen suyun faydaları şöyle özetleniyor:
Eklem ağrılarına iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.
Cildi nemlendirir. Kırışıklıkları bitirir. Egzamayla mücadele eder.
Zihin açar. Unutkanlığı engeller.
Sakinleştirir ve stresle savaşır.
Saçlarda kepek ve dökülme şikayetlerini azaltır.
Ağız kokusunu önler.
Kabızlığa karşı korur.
Reflüye iyi gelir.
Kan basıncını dengeler.
Böbrek taşı oluşumunu engeller.
Eklem ağrılarına iyi gelir. Kemikleri güçlendirir.
Cildi nemlendirir. Kırışıklıkları bitirir. Egzamayla mücadele eder.
Zihin açar. Unutkanlığı engeller.
Sakinleştirir ve stresle savaşır.
Saçlarda kepek ve dökülme şikayetlerini azaltır.
Ağız kokusunu önler.
Kabızlığa karşı korur.
Reflüye iyi gelir.
Kan basıncını dengeler.
Böbrek taşı oluşumunu engeller.
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