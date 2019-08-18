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Sevgili badem

En sevilen kuruyemişler arasında bulunan badem, içerdiği Omega-3 sayesinde sağlığı koruyor. Aşk hayatında mutluluğu arayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor.

Sevgili badem
En sevilen kuruyemişler arasında bulunan badem, içerdiği Omega-3 sayesinde sağlığı koruyor. Aşk hayatında mutluluğu arayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler.
● Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.
Kemik erimesini önler.
● Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
● Kansere karşı koruma sağlar.
Strese iyi gelir.
● Gençleştirir.

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