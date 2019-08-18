Sevgili badem En sevilen kuruyemişler arasında bulunan badem, içerdiği Omega-3 sayesinde sağlığı koruyor. Aşk hayatında mutluluğu arayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor.

En sevilen kuruyemişler arasında bulunan badem, içerdiği Omega-3 sayesinde sağlığı koruyor. Aşk hayatında mutluluğu arayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler.

● Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.

● Kemik erimesini önler.

● Gebelik için çinko minerali içerir.

● Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.

● Kansere karşı koruma sağlar.

● Strese iyi gelir.

● Gençleştirir.