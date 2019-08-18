Miyomlarda kontrolü aksatmayın

Doğurgan dönemdeki kadınlarda sık görülen miyomlarda düzenli doktor kontrolü önem taşıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.
Miyom nedir? Nasıl gelişir?
Miyomlar, rahimde gelişen iyi huylu urlardır. Tüm kadınların yüzde 25-50'sinde bulunur. Her dört kadından birinde görülür. Bazen belirti ve sorun oluşturmazlar. Ancak bazı kadınlarda miyomlar büyüklük, sayı ve yerleşimlerinden dolayı sorun oluşturabilir. Menopoz sonrası küçülür. 40 yaşın üzerindeki kadınların yüzde 40'ında miyom vardır.
Miyomlar neden oluşur? Hangi şikayetlere neden olur?
Miyomun oluşma nedenini kesin olarak bilinmemekle birlikte kadınlık hormonu östrojen, miyomların büyümesine yol açar. Bu yüzden gebelikte östrojen arttığı için miyom büyür. Menopozda azaldığı için miyom küçülür. Miyomda genetik yatkınlık da mevcuttur. Özellikle anne tarafındaki kadınlarda miyom olanlarda risk fazladır. Bazı miyomlar belirti vermez. Belirti verenlerde ise adette daha fazla kanama, daha uzun veya daha sık adet dönemleri, adet sancısı, adet dışı vajinal kanama, kansızlık, karın ve belde ağrı, sık idrara çıkma ve kabızlık görülebilir.
Miyomlar, kadınların annelik şansını düşürür mü?
Miyomu olan kadınlarda yüzde 40 ihtimalle düşük gelişir. Ayrıca miyomlar yerleşim yerine göre kısırlık sebebi olabilir.
Miyomun tedavisi nasıl yapılır?
Miyonlar, kadın doğum uzmanı tarafından yapılan jinekolojik muayene sırasında tespit edilir. Ayrıca ultrason, magnetik rezonans (MR), histeroskopi, hsg ve laparoskopi ile de saptanabilir. Belitilere yol açmayan, küçük olan veya menopoza yaklaşan bir kadında görülen miyomlar takip edilir. Yakınmalara yol açan miyomlar ise cerrahi olarak tedavi edilir. Miyomların ilaç tedavisi yoktur.
Miyom nedir? Nasıl gelişir?
Miyomlar, rahimde gelişen iyi huylu urlardır. Tüm kadınların yüzde 25-50'sinde bulunur. Her dört kadından birinde görülür. Bazen belirti ve sorun oluşturmazlar. Ancak bazı kadınlarda miyomlar büyüklük, sayı ve yerleşimlerinden dolayı sorun oluşturabilir. Menopoz sonrası küçülür. 40 yaşın üzerindeki kadınların yüzde 40'ında miyom vardır.
Miyomlar neden oluşur? Hangi şikayetlere neden olur?
Miyomun oluşma nedenini kesin olarak bilinmemekle birlikte kadınlık hormonu östrojen, miyomların büyümesine yol açar. Bu yüzden gebelikte östrojen arttığı için miyom büyür. Menopozda azaldığı için miyom küçülür. Miyomda genetik yatkınlık da mevcuttur. Özellikle anne tarafındaki kadınlarda miyom olanlarda risk fazladır. Bazı miyomlar belirti vermez. Belirti verenlerde ise adette daha fazla kanama, daha uzun veya daha sık adet dönemleri, adet sancısı, adet dışı vajinal kanama, kansızlık, karın ve belde ağrı, sık idrara çıkma ve kabızlık görülebilir.
Miyomlar, kadınların annelik şansını düşürür mü?
Miyomu olan kadınlarda yüzde 40 ihtimalle düşük gelişir. Ayrıca miyomlar yerleşim yerine göre kısırlık sebebi olabilir.
Miyomun tedavisi nasıl yapılır?
Miyonlar, kadın doğum uzmanı tarafından yapılan jinekolojik muayene sırasında tespit edilir. Ayrıca ultrason, magnetik rezonans (MR), histeroskopi, hsg ve laparoskopi ile de saptanabilir. Belitilere yol açmayan, küçük olan veya menopoza yaklaşan bir kadında görülen miyomlar takip edilir. Yakınmalara yol açan miyomlar ise cerrahi olarak tedavi edilir. Miyomların ilaç tedavisi yoktur.
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