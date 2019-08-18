Menopozu 'erken' yakalayın Kadınlarda yumurtlama döneminin sona ermesiyle görülen menopoz, hem ruhsal hem de fiziksel değişimleri beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevinç Bilgin, menopoz hakkında önemli bilgiler veriyor.

Kadınlarda yumurtlama döneminin sona ermesiyle görülen menopoz, hem ruhsal hem de fiziksel değişimleri beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevinç Bilgin, menopoz hakkında önemli bilgiler veriyor. Türk kadınının ortalama 44-55 yaşları arasında menopoza girdiğini söyleyen Opr. Dr. Bilgin, yaşam biçiminin bu dönemi etkilediğini söylüyor. Erken menopozun, 40 yaş altında yumurtalıklardaki yumurta hücrelerinin (follikül) tükenmesi sonucu ortaya çıktığını vurguluyor. Bu dönem, adet düzensizliği, 3-4 ay adet görmeme, ateş basması, terleme, uykusuzluk, cinsel istekte azalmayla belirti veriyor. Erken menopoza girmiş kadınlarda kalp hastalıkları ve kemik erimesi gibi ciddi hastalıkların görülme riskinin arttığını sözlerine ekliyor. TÜM MANŞETLER