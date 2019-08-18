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KOAH nefes keser

Yüksek sıcak ve nem oranı, akciğer hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Can Öztürk, KOAH ve astım hastalarının yazı rahat geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyor.

KOAH nefes keser
Yüksek sıcak ve nem oranı, akciğer hastalığı olanların yaşam kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Can Öztürk, KOAH ve astım hastalarının yazı rahat geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyor. Hastalara oksijen oranı düştüğü için dağlık bölgelerde tatil yapmamalarını öneriyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu 12:00- 17:00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını öneriyor. "Klimalı ortamlarda uzun süre kalmamaları gerekir. Hastaların ilaçlarını düzenli kullanması ve kurtarıcı ilaçlarını yanlarında bulundurmaları gerekir" diyor.

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