Diyabeti adım adım yenin Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve genetik faktörler bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor.

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam ve genetik faktörler bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor. İç Hastalıkları ve Diyabet Uzmanı Prof. Dr. M. Akif Büyükbeşe, diyabet tedavisi gören kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Diyabet hastalarının beslenme ve egzersiz konusunu tedavinin bir parçası olarak görmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Büyükbeşe, "Kan şekeri, yani glikoz maddesi gerek haplarla gerek insülinle gerekse ikisi beraber kullanılarak kontrol altına alınıyor. Bu tedavi diyetisyen takibinde yapılmadığında vücuda fazla miktarda şeker giriyor. Bunlar kandan hücrelerin içine çekilemediğinde kilo kaybı ortaya çıkıyor. Egzersiz önerisi cğ diyetisyen takibi, laçların etkisini arttıracaktır ve insülin direncini hafifletecektir. Egzersiz ve doğru beslenme hem kan şekenrini ayarlar hem de kalbi korur" diyor.