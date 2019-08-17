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le savaşıyor! İşte faydaları...

Kırışıklıklardan tiroide kadar birçok soruna çözüm sunan nun faydaları saymakla bitmiyor.

Yoğurt otu kanserle savaşıyor

ANTIK çağlardan günümüze şifa kaynağı olarak kullanılan yoğurt otu, başta olmak üzere birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor.

Vücudu toksinlerden arındıran yoğurt otunun antioksidan özelliği vardır.
Tiroit hastalarına iyi gelir.
Böbrek yetmezliği olanlara tavsiye edilir.
nu cildiniz için sıkılaştırıcı olarak kullanabilirsiniz.
Aftlardan kurtulmak için yoğurt otu birebirdir.
Dil, gırtlak ve yemek borusu kanserine karşı koruma sağlar.
Ses tellerindeki ödemden kurtarır... KULLANIMI:
Yoğurt otundan yapılan çayı pamuk yardımı ile cildinize uygulayabilirsiniz.
Yoğurt otu çayını gargara yaparak da uygulayabilirsiniz.
Çay olarak da tüketebilirsiniz...

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