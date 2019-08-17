ANTIK çağlardan günümüze şifa kaynağı olarak kullanılan yoğurt otu, başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor.

Vücudu toksinlerden arındıran yoğurt otunun antioksidan özelliği vardır.

Tiroit hastalarına iyi gelir.

Böbrek yetmezliği olanlara tavsiye edilir.

Yoğurt otunu cildiniz için sıkılaştırıcı olarak kullanabilirsiniz.

Aftlardan kurtulmak için yoğurt otu birebirdir.

Dil, gırtlak ve yemek borusu kanserine karşı koruma sağlar.

Ses tellerindeki ödemden kurtarır... KULLANIMI:

Yoğurt otundan yapılan çayı pamuk yardımı ile cildinize uygulayabilirsiniz.

Yoğurt otu çayını gargara yaparak da uygulayabilirsiniz.

Çay olarak da tüketebilirsiniz...