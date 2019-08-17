Sıvı kaybına dikkat!

YAZ aylarında sıvı kaybının; baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2.5 litre su tüketmesi gerektiğini belirtti. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, "Yeterli sıvı alınıp alınmadığı idrar renginden kontrol edilebilir. İdrar renginin çok koyu olması yeterli sıvı almadığımızı gösterir" dedi.