Diyet listelerinde ilk sırada yer alan kabağın, sağlığa da birçok faydası var:

İçerdiği lutien maddesi sayesinde körlüğe neden olan katarakt hastalığını önler. Bir bardak kabakta 500 miligram lutien maddesi bulunur. Güçlü bir idrar söktürücüdür.

Böbrekle mesanede oluşan taş ve kumu döker.

Erkeklerde sıklıkla görülen prostat kanserinin oluşumunun önüne geçer.

Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını artırarak kabızlığın yaşanmamasını sağlar.

Sinirleri yatıştırır. Vücudu temizler.

Kabaktaki; C, E ve A vitaminleri cildi temizler.

Birçok kanser türüne yakalanma riskini de azaltır.

Eklem sorunları yaşayanlar için de ilaç niteliğinde bir besin türüdür...