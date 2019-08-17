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ı önlüyor! Faydaları saymakla bitmiyor...

Diyet listelerinde ilk sırada yer alan kabağın, sağlığa da birçok faydası var. 200 gram , ortalama 90 kcal enerjiye denk geliyor. Uzmanlar, bol bol tüketilmesini tavsiye ediyor.

Kabak kataraktı önlüyor

Diyet listelerinde ilk sırada yer alan kabağın, sağlığa da birçok faydası var:
İçerdiği lutien maddesi sayesinde körlüğe neden olan hastalığını önler. Bir bardak ta 500 miligram lutien maddesi bulunur. Güçlü bir idrar söktürücüdür.
Böbrekle mesanede oluşan taş ve kumu döker.
Erkeklerde sıklıkla görülen prostat inin oluşumunun önüne geçer.
Mide ve bağırsakların fonksiyonlarını artırarak kabızlığın yaşanmamasını sağlar.
Sinirleri yatıştırır. Vücudu temizler.
Kabaktaki; C, E ve A vitaminleri cildi temizler.
Birçok kanser türüne yakalanma riskini de azaltır.
Eklem sorunları yaşayanlar için de ilaç niteliğinde bir besin türüdür...

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