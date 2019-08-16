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beslen uzun yaşa! İşte vejeteryan beslenmenin faydaları

Vejetaryen beslenme, kalp ve damar sağlığını koruyor. TİP-2 diyabet riskini azaltıyor. , dengeli ve doğru uygulandığı takdirde vejetaryen beslenmenin pek çok hastalıktan koruduğunu söylüyor.

Vejeteryan beslen uzun yaşa

BİTKİSEL kaynaklı besinlerin tüketildiği, hayvansal ürünlerinse hiç yenmediği vejetaryen beslenme şekli, dünyada giderek yaygınlaşıyor. , dengeli ve doğru uygulandığı takdirde vejetaryen beslenmenin pek çok hastalıktan koruduğunu söylüyor. Kırmızı etin kalp sağlığını bozduğuna ve kanser türlerinde artışa neden olduğuna değinen Dyt. Mahmutoğlu, "Süt ve süt ürünleri tüketmeyen veganların, diyetle önemli kalsiyum kaynakları olan badem, susam, tahin ve lahana gibi besinleri tüketmesi gerekir. Sağlıklı ve besin değerleri bakımından yeterli ve iyi planlanmış vejetaryen diyetler, TİP-2 diyabetin önlenmesi ve tedavisinde, kilo kontrolünde, metabolik ve kardiyovasküler olaylarda yarar sağlar" bilgisini veriyor.

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