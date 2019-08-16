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Kafanıza takmayın! 'na sorulan sorular ( 2019)

ta yaşanan sorunlar, özellikle erkekleri mutsuz ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. , erkeklerde ‘Ya başarılı olamazsam’ stresinin aşk hayatını olumsuz etkilediğini söylüyor. Eşlerin birbiriyle sıkıntılarını paylaşmasını öneriyor. İşte Dr. Nafiz Karagözoğlu'nun 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...

Kafanıza takmayın
MENOPOZA CEVİZ

Bir süre önce adetlerim düzensizleşti. Son 3 aydır da hiç adet olmadım. Galiba menopoza girdim. İlaç kullanmak istemiyorum. Ne yememi önerirsiniz?
Östrojen hormonu azaldığından beden farklı bir çalışma düzenine girer. Bu dönemde bitkisel kökenli desteklerimiz var. Fitoöstrojenler, vücutta östrojen hormonunun etkilerini taklit ederek etki gösteren besinlerdir. Menopoz öncesi dönemde ortaya çıkan birçok belirti, östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu besinlerden bolca tüketmek, östrojen eksikliğini telafi etmeye yardımcı olacaktır.
Kestane, Antep fıstığı, keten tohumu, ceviz ve soya ürünleri bol miktarda fitoöstrojen içerir. Sofranızdan eksik etmeyin.

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