İdrar yolu enfeksiyonu sıcak sever

SICAK yaz günleri, hastalıkları da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Tellioğlu, bu aylarda sık görülen hastalıkları ve korunma yöntemlerini açıklıyor:

BESİN ZEHİRLENMESİ:

Sıcak havalarda gıdalar daha çabuk bozuluyor. Bu durum, besin zehirlenmelerine neden oluyor. İshalin 3 günden uzun sürmesi, kusma, kas güçsüzlüğü ve bulanık görme durumlarında doktora başvurmak gerekiyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU:

Yeterli su içmeme, idrar yolu enfeksiyonu riskini artıyor. Sık idrara çıkma, kanlı idrar ve karın ağrısı şikayetlerini ciddiye almak gerekiyor.