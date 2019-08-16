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, kadınların en çok yaşadığı sağlık sorunları arasında bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bu aylarda sık görülen hastalıkları ve korunma yöntemlerini açıklıyor...

İdrar yolu enfeksiyonu sıcak sever

SICAK yaz günleri, hastalıkları da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bu aylarda sık görülen hastalıkları ve korunma yöntemlerini açıklıyor:

BESİN ZEHİRLENMESİ:
Sıcak havalarda gıdalar daha çabuk bozuluyor. Bu durum, besin zehirlenmelerine neden oluyor. İshalin 3 günden uzun sürmesi, kusma, kas güçsüzlüğü ve bulanık görme durumlarında doktora başvurmak gerekiyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU:
Yeterli su içmeme, riskini artıyor. Sık idrara çıkma, kanlı idrar ve karın ağrısı şikayetlerini ciddiye almak gerekiyor.

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