İdrar yolu enfeksiyonu sıcak sever

SICAK yaz günleri, hastalıkları da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Tellioğlu, bu aylarda sık görülen hastalıkları ve korunma yöntemlerini açıklıyor:
BESİN ZEHİRLENMESİ:
Sıcak havalarda gıdalar daha çabuk bozuluyor. Bu durum, besin zehirlenmelerine neden oluyor. İshalin 3 günden uzun sürmesi, kusma, kas güçsüzlüğü ve bulanık görme durumlarında doktora başvurmak gerekiyor.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU:
Yeterli su içmeme, idrar yolu enfeksiyonu riskini artıyor. Sık idrara çıkma, kanlı idrar ve karın ağrısı şikayetlerini ciddiye almak gerekiyor.
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