Aşk kokusu! Kekiğin bilinmeyen faydaları

SOFRALARIN vazgeçilmez baharatlarından kekik; cinsel hayatta mutluluğu arayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
✖ Tansiyonu düşürür.
✖ Kolon kanserini önler.
✖ Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
✖ Enfeksiyonları önler.
✖ Cilt sağlığını korur.
✖ Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
✖ Saçları besler.
✖ Solunum yollarını açar.
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