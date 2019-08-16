Aşk kokusu! Kekiğin bilinmeyen faydaları

SOFRALARIN vazgeçilmez baharatlarından kekik; cinsel hayatta mutluluğu arayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

✖ Tansiyonu düşürür.

✖ Kolon kanserini önler.

✖ Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.

✖ Enfeksiyonları önler.

✖ Cilt sağlığını korur.

✖ Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.

✖ Saçları besler.

✖ Solunum yollarını açar.