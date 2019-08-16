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Aşk kokusu! Kekiğin bilinmeyen faydaları

Aşk kokusu

SOFRALARIN vazgeçilmez baharatlarından kekik; cinsel hayatta mutluluğu arayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Tansiyonu düşürür.
✖ Kolon ini önler.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
✖ Enfeksiyonları önler.
Cilt sağlığını korur.
✖ Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi keser.
Saçları besler.
✖ Solunum yollarını açar.

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