Erkeklerin kabusu meme büyümesi Erkeklerde çeşitli sebeplerle görülen meme büyümesi, mutsuz ediyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, jinekomasti denilen bu durumla ilgili bilgilendiriyor.

Erkeklerde çeşitli sebeplerle görülen meme büyümesi, mutsuz ediyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, jinekomasti denilen bu durumla ilgili bilgilendiriyor.



Meme büyümesi nedir? Neden oluşur?

Erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olmasına jinekomasti denir. Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz. Tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir.



Bu sorun, hayatı tehdit eder mi?

Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti, psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir.



Cerrahi sonuçlar başarılı oluyor mu?

Başarılı bir göğüs küçültme ameliyatı bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağlar. Bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması vardır. Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır.



Ameliyatın ardından hastalar ne kadar sürede iyileşir?

Aşırı kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydası belirgindir. En başarılı sonuçlar, esnek ve sıkı derisi olan hastalarda alınmaktadır. İyileşme süresi kabaca 1 haftadır. Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatları ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir.