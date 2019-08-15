İç Hastalıkları Uzmanı M. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. Mutlu cinselliğin faydalarına değiniyor. Cinsel ilişkinin, vücutta hormonları düzenlediğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini vurguluyor.
- Sağlık
- 15.08.2019
- Gazete
Aşk iyileştirir | Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (15 Ağustos 2019)
İç Hastalıkları Uzmanı M. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. Mutlu cinselliğin faydalarına değiniyor. İşte Dr. Nafiz Karagözoğlu'nun 15 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar.
İç Hastalıkları Uzmanı M. Nafiz Karagözoğlu, aşk hayatında sorun yaşayan çiftleri bilgilendiriyor. Mutlu cinselliğin faydalarına değiniyor. Cinsel ilişkinin, vücutta hormonları düzenlediğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini vurguluyor.
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