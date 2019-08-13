Vücudun yaşamsal organlarının başında karaciğer geliyor. Yapılan araştırmalara göre insan, midesiz hatta kalpsiz yaşayabiliyor ancak karaciğersiz yaşamına devam edemiyor. Bu da, karaciğerin önemini gözler önüne seriyor. Hepatosit denilen milyarlarca hücreden oluşan karaciğer; yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve diğer kronik hastalıklardan olumsuz etkileniyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, karaciğer sağlığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.
- Sağlık
- 13.08.2019
- Gazete
Paketli gıdalar karaciğer yağlanması riskini artırır! Güçlü bir karaciğer için sarımsak, soğan ve enginar tüketin
Paketli gıdalar karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Tedavi edilmediğinde siroza hatta kansere neden olabiliyor. Güçlü bir karaciğer için sarımsak, soğan ve enginar tüketmek gerekiyor.
Vücudun yaşamsal organlarının başında karaciğer geliyor. Yapılan araştırmalara göre insan, midesiz hatta kalpsiz yaşayabiliyor ancak karaciğersiz yaşamına devam edemiyor. Bu da, karaciğerin önemini gözler önüne seriyor. Hepatosit denilen milyarlarca hücreden oluşan karaciğer; yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve diğer kronik hastalıklardan olumsuz etkileniyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, karaciğer sağlığıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.
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