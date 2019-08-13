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Ispanak ve isteği artırıyor

Ispan'aşk!'
İçerdiği A, C vitamini, potasyum, magnezyum ve çinko ile ıspanak, hem sağlığı hem de aşkı koruyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:

Mide kanserine karşı koruma sağlar.
Kanserli hücreleri küçültür. Tedaviyi destekler.
Kan basıncını dengeler.
Ispanak içerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir.
Saç dökülmesine karşı etkili olur.

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