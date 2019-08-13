A, C vitamini, potasyum, magnezyum ve çinko ilehem sağlığı hem de aşkı koruyor. Afrodizyak etkisi göstererekartırıyor. Sağlığa faydalarını şöyle sıralıyor:Kanserli hücreleri küçültür. Tedaviyi destekler.Ispanak içerdiği K vitamini ile kemikleri güçlendirir.Saç dökülmesine karşı etkili olur.