Bir kase yoğurt Alzheimer'dan korur

Güçlü hafızaya sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri şöyle sıralıyor:



BALIK: Omega-3, beyin hücrelerini güçlendirir. Haftada 2 kez tüketmek, Alzheimer'dan korur.



YUMURTA: Beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olur. Nörolojik bozuklukları önler.

CEVİZ: hafıza, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirir.



YOĞURT: Zengin bir kalsiyum deposu olan yoğurdu her gün bir kase yemek hafızayı güçlendirir,



YER FISTIĞI: Beyin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Alzheimer riskini azaltır.