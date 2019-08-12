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Bir kase yoğurt 'dan korur

Bir kase yoğurt Alzheimer'dan korur

Güçlü hafızaya sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri şöyle sıralıyor:

BALIK: Omega-3, beyin hücrelerini güçlendirir. Haftada 2 kez tüketmek, 'dan korur.

YUMURTA: Beyin hücrelerinin gelişimine yardımcı olur. Nörolojik bozuklukları önler.

CEVİZ: hafıza, algı ve öğrenme yetilerini iyileştirir.

YOĞURT: Zengin bir kalsiyum deposu olan yoğurdu her gün bir kase yemek hafızayı güçlendirir,

YER FISTIĞI: Beyin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Alzheimer riskini azaltır.

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