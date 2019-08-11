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Pancar kalbini çalsın!

Pancar kalbini çalsın!
Sağlıklı kalbe giden yol sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Kalp sağlığını koruyan ve kalp krizi riskini azaltan besinler şöyle sıralanıyor:

Kuşkonmaz: Düşük kalorilidir. Kalbi güçlendirir. Kriz riskini azaltır.

Elma: Kolesterolü düşürür.

Pancar: Zengin potasyum kaynağıdır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp ritmini düzenler.

Sarımsak: Her gün1 diş sarımsak yemek, kalp hastalıkları riskini azaltır.

Karpuz: Kalp hastalıkları oluşum riskini azaltır. Kan damarlarını besler.

Keten tohumu: Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

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