Pancar kalbini çalsın!

kalbe giden yol sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Kalp sağlığını koruyan ve kalp krizi riskini azaltan besinler şöyle sıralanıyor:Kuşkonmaz: Düşük kalorilidir.Elma: Kolesterolü düşürür.Pancar:Sarımsak: Her gün1 diş sarımsak yemek,azaltır.Karpuz: Kalp hastalıkları oluşum riskini azaltır. Kan damarlarını besler.Keten tohumu: Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.