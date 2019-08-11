Pancar kalbini çalsın!

Sağlıklı kalbe giden yol sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Kalp sağlığını koruyan ve kalp krizi riskini azaltan besinler şöyle sıralanıyor:
Kuşkonmaz: Düşük kalorilidir. Kalbi güçlendirir. Kriz riskini azaltır.
Elma: Kolesterolü düşürür.
Pancar: Zengin potasyum kaynağıdır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp ritmini düzenler.
Sarımsak: Her gün1 diş sarımsak yemek, kalp hastalıkları riskini azaltır.
Karpuz: Kalp hastalıkları oluşum riskini azaltır. Kan damarlarını besler.
Keten tohumu: Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
Kuşkonmaz: Düşük kalorilidir. Kalbi güçlendirir. Kriz riskini azaltır.
Elma: Kolesterolü düşürür.
Pancar: Zengin potasyum kaynağıdır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp ritmini düzenler.
Sarımsak: Her gün1 diş sarımsak yemek, kalp hastalıkları riskini azaltır.
Karpuz: Kalp hastalıkları oluşum riskini azaltır. Kan damarlarını besler.
Keten tohumu: Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
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