Kansızlığa fıstık gibi çözüm!

En sevilen kuruyemişlerden Antep fıstığı, hem damakları şenlendiriyor hem de sağlığı koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nur Güler, antioksidan bakımından zengin bu kuruyemişin faydalarına değiniyor. E vitamini içeriği sayesinde Antep fıstığının kan şekerini dengelediğine vurgu yapıyor. Kansızlığı önleyen Antep fıstığının her gün bir avuç tüketilmesi, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineral ihtiyacını karşılıyor. İyi kolesterolü artıran, Antep fıstığı, bağışıklığı da güçlendiriyor.
- Sağlık
- 10.08.2019
- Gazete
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