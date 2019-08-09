Ülkemizde her yıl 10 yetişkinden birinde saptanan ve dünya genelinde gittikçe yaygınlaşan böbrek taşı sorunu, yaz aylarında daha da artıyor. Dr.

Murat Tuğrul Eren, bu konu hakkında şu bilgileri veriyor: Özellikle yaz aylarında daha çok böbrek taşı teşhisi konuluyor. Yaz aylarında sıcak havalar nemle birlikte vücuttan sıvı kaybını hızlandırdığından bu sıvıyı yerine koymak çok önemli...

Doktor Eren, önerilerini ise şöyle sıralıyor:

Bol su için: Günde en az iki litre sıvı tüketin.

Limon tüketin: Taze limon veya suyu, içerdiği sitrat nedeniyle taş oluşumunu azaltıyor.

Tuzu kısıtlayın: Tuz, böbrek taşlarının büyük çoğunluğunda bulunan kalsiyumun böbreklerden atılımını artırarak taş oluşumunu kolaylaştırıyor.

Spor yapın: Her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürümeye özen gösterin.

Sebze ağırlıklı beslenin: Hayvansal proteinin bol olduğu bir diyet, taş hastalığını artırıyor.

Meyvede aşırıya kaçmayın: Karpuz ve kavun gibi meyvelerin neredeyse yüzde 100'ü sudan oluşuyor.

Bu meyvelerdeki fruktoz ise taş oluşumunu artırabiliyor.