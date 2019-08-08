En sık görülen kronik hastalıklardan tansiyon, ihmale gelmiyor. Tedavi edilmediğinde tüm vücuda zarar veriyor. Kalpten gözlere, böbreklerden beyne kadar pek çok yaşamsal organın sağlığını bozuyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, tansiyonda doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri paylaşıyor... Kalp hastalıkları riskini artıran hipertansiyon, kalp krizine zemin hazırlıyor. İnme ve aort damarı yırtılması gibi ölümcül komplikasyonların riskini artırıyor. Sinsi ilerle- yen ve vücutta hasara yol açana kadar belirti vermeyebilen yüksek tansiyonun tedavisi ömür boyu sürüyor.
YARIM BIRAKMAYIN
Çoğu hasta kardiyoloğunun verdiği ilaçla tansiyonunun normale indiğini görüp iyileştiğini düşünerek tedaviyi kesiyor. Bu durum, hastalığın yeniden ilerlemesine neden oluyor. Buna karşılık hipertansiyon tedavisinin şekli ve ilacın dozu bazı şartlara göre değişebiliyor. Örneğin hastanın kilosunda değişiklik olduysa ilacını da değiştirmek gerekiyor. Kişinin hayatında strese neden olan olay geçtiğinde tansiyon da değişebilir, normale dönebilir. Buna göre tedavide düzenleme yapmak ya da ilacı kesmek gerekebiliyor.
TUZ VE ŞEKERE VEDA
Yaşam tarzı ve beslenme şekli tansiyon tedavisinde etkili oluyor. Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) yani hipertansiyonu önleme diyeti, tedavide etkili oluyor. Düzenli kan basıncı için uzmanlar, zeytinyağı ve yeşilliğin ağırlıkta olduğu Akdeniz diyetini tavsiye ediyor.
MEYVE VE SEBZE TÜKETİN
Tansiyon hastalarının günlük aldıkları sodyum miktarını da azaltmaları gerekiyor. DASH diyetinde günlük sodyum miktarı 2.3-1.5gr, potasyum 4.7 gr, kalsiyum 1.25 gr, magnezyum 0.5 gr olması gerekiyor. Bu mineraller diyetteki meyve, sebzelerin yanı sıra kuruyemiş, kuru baklagillerden sağlanıyor. Yapılan araştırmalar, DASH diyetini uygulayan hastaların ilaçlarının dozunun azaldığını ve tansiyon değerlerinin normale döndüğünü gösteriyor.
YÜRÜYÜŞ YAPIN
Tansiyonu dengelemek için çay ve kahveyi sınırlı tüketmek gerekiyor. Yürüyüş yapmak, ideal kiloda olmak ve doktor kontrollerini aksatmamak öneriliyor.
SESSİZ KATİL - HİPER TANSİYON / KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET ERCİYES
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
YARIM BIRAKMAYIN
Çoğu hasta kardiyoloğunun verdiği ilaçla tansiyonunun normale indiğini görüp iyileştiğini düşünerek tedaviyi kesiyor. Bu durum, hastalığın yeniden ilerlemesine neden oluyor. Buna karşılık hipertansiyon tedavisinin şekli ve ilacın dozu bazı şartlara göre değişebiliyor. Örneğin hastanın kilosunda değişiklik olduysa ilacını da değiştirmek gerekiyor. Kişinin hayatında strese neden olan olay geçtiğinde tansiyon da değişebilir, normale dönebilir. Buna göre tedavide düzenleme yapmak ya da ilacı kesmek gerekebiliyor.
TUZ VE ŞEKERE VEDA
Yaşam tarzı ve beslenme şekli tansiyon tedavisinde etkili oluyor. Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) yani hipertansiyonu önleme diyeti, tedavide etkili oluyor. Düzenli kan basıncı için uzmanlar, zeytinyağı ve yeşilliğin ağırlıkta olduğu Akdeniz diyetini tavsiye ediyor.
MEYVE VE SEBZE TÜKETİN
Tansiyon hastalarının günlük aldıkları sodyum miktarını da azaltmaları gerekiyor. DASH diyetinde günlük sodyum miktarı 2.3-1.5gr, potasyum 4.7 gr, kalsiyum 1.25 gr, magnezyum 0.5 gr olması gerekiyor. Bu mineraller diyetteki meyve, sebzelerin yanı sıra kuruyemiş, kuru baklagillerden sağlanıyor. Yapılan araştırmalar, DASH diyetini uygulayan hastaların ilaçlarının dozunun azaldığını ve tansiyon değerlerinin normale döndüğünü gösteriyor.
YÜRÜYÜŞ YAPIN
Tansiyonu dengelemek için çay ve kahveyi sınırlı tüketmek gerekiyor. Yürüyüş yapmak, ideal kiloda olmak ve doktor kontrollerini aksatmamak öneriliyor.
SESSİZ KATİL - HİPER TANSİYON / KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET ERCİYES
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
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