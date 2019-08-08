Romantik kiraz

YAZIN en sevilen meyvelerinden kiraz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Cilt yaşlanmasını önler.
Kalp hastalıklarından korur.
Prostat kanserinden korur.
Diyabetle mücadele eder.
Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Kemikleri besler.
Cilt yaşlanmasını önler.
Kalp hastalıklarından korur.
Prostat kanserinden korur.
Diyabetle mücadele eder.
Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Kemikleri besler.
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