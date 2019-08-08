Romantik kiraz

en sevilen meyvelerinden kiraz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Kalp hastalıklarından korur.Diyabetle mücadele eder.Romatizma ağrılarını dindirir.