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Romantik kiraz

Romantik kiraz
YAZIN en sevilen meyvelerinden kiraz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Cilt yaşlanmasını önler.
Kalp hastalıklarından korur.
Prostat kanserinden korur.
Diyabetle mücadele eder.
Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Kemikleri besler.

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