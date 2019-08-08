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Kemik suyu şifa dolu

Kemik suyu şifa dolu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, uzmanlar kırmızı etin tüketimine karşı uyarıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, etin kemiğiyle birlikte tüketildiğinde sağlık için daha faydalı olduğunu söylüyor. "Kemikli etle ya da kemik suyuyla hazırlanan yemekler ile sakatat türleri, sağlığımız açısından son derece zengin protein ile vitamin ve mineral kaynağı barındırır. Kemik suyunda bulunan kolajen maddesi vücudumuzun yenilenmesini destekler. 'nda kemikli etle hazırlayacağınız et yemekleri, kemik suyuyla pişireceğiniz çorbalar ve sakatat çeşitleriyle şifalı sofralar kurun" önerisinde bulunuyor.

Kemik suyu, bolca kolajen içeriyor. Bu sayede vücudu yeniliyor.

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