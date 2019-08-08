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Elmayı kabuğuyla yiyin
İçeriğindeki zengin vitamin ve minerallerle elma, şifa dağıtıyor. Özellikle kabuğuyla yendiğinde faydasını ikiye katlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal, kabuğuyla birlikte tüketilen nın kolon ve akciğer kanserlerine karşı koruduğuna dikkat çekiyor. TİP-2 diyabet riskini de azaltan elma, kolesterolü dengeliyor. Sindirimi hızlandırarak kabızlık şikayetlerini azaltıyor. Tokluk hissini artıran, kilo vermeyi kolaylaştıran elmanın mutlaka günde bir tane yenmesi tavsiye ediliyor.

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