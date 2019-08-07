Tüm dünyada ve ülkemizde en çok görülen kronik hastalık tansiyon, ihmale gelmiyor. Genetik faktörlerden beslenme alışkanlıklarına, stresten diğer kronik hastalıklara kadar pek çok faktör tansiyon hastalığına neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, hayatı tehdit eden tansiyonla ilgili bilgi veriyor.
- Sağlık
- 07.08.2019
- Gazete
Tansiyon çarpıntıyla gelir! Tansiyon tedavi edilmezse kalp yetmezliğine neden oluyor
Ensede ağrı, çarpıntı ve baş dönmesi... Bu şikayetler tansiyonun ilk belirtilerini oluşturuyor. Tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğine neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, hayatı tehdit eden tansiyonla ilgili bilgi veriyor...
Tüm dünyada ve ülkemizde en çok görülen kronik hastalık tansiyon, ihmale gelmiyor. Genetik faktörlerden beslenme alışkanlıklarına, stresten diğer kronik hastalıklara kadar pek çok faktör tansiyon hastalığına neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, hayatı tehdit eden tansiyonla ilgili bilgi veriyor.
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