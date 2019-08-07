Kansere karpuz

Bir porsiyonu 60 kalori olan karpuz, hem serinletiyor hem de sağlığı koruyor. Obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Faydalarını şöyle sıralanıyor:
Kan basıncını düzenler.
Kanserle savaşır.
Vücutta yağ birikimini engeller.
Kalbi korur.
Antioksidandır. Vücudu mikroplardan temizler.
Hafızayı güçlendirir.
Cildi nemlendirir.
Kan basıncını düzenler.
Kanserle savaşır.
Vücutta yağ birikimini engeller.
Kalbi korur.
Antioksidandır. Vücudu mikroplardan temizler.
Hafızayı güçlendirir.
Cildi nemlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.