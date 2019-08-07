Kansere karpuz

porsiyonu 60 kalori olan karpuz, hem serinletiyor hem de sağlığı koruyor. Obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Faydalarını şöyle sıralanıyor:Kanserle savaşır.Kalbi korur.Hafızayı güçlendirir.Cildi nemlendirir.