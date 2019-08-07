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karpuz

Kansere karpuz
Bir porsiyonu 60 kalori olan karpuz, hem serinletiyor hem de sağlığı koruyor. Obeziteden kalp hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruma sağlıyor. Faydalarını şöyle sıralanıyor:

Kan basıncını düzenler.
Kanserle savaşır.
Vücutta yağ birikimini engeller.
Kalbi korur.
Antioksidandır. Vücudu mikroplardan temizler.
Hafızayı güçlendirir.
Cildi nemlendirir.

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