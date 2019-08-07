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’ı unutun!

Alzheimer’ı unutun!
Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte Alzheimer sık görülen hastalıklar arasında bulunuyor. Uzmanlar, bu hastalıktan korunmak için doğru ve dengeli beslenmek gerektiğini söylüyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Uzar, Akdeniz tipi beslenmenin ve zeytinyağının bu hastalıktan koruduğuna dikkat çekiyor. " hastalarının, aşırı tuzdan ve paketli hazır gıdalardan uzak durması gerekir. Ispanak, domates, brokoli, mango, ay çekirdeği, fındık ve badem tüketilebilir. Toksik maddeleri tüketmemekte fayda var" diyor.

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