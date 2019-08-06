Zaman ayırın

İlişkide erkek ve kadının farklı beklentileri oluyor. Birbiriyle sıkıntılarını paylaşmayanlar, aşkta mutluluğu yakalayamıyor. Mutlu bir ilişki için çiftlerin her şeyden önce birbirlerine vakit ayırmaları gerekiyor. Aşk, sevgi anlayış ve romantizm aşkı tazeliyor.



DOKTORDAN KORKMA

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyordum. Ne yapabilirim?

AŞIRI kıllanmanın en yaygın sebeplerinden birinin polikistik over sendromudur. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Kadınlarda, aşırı kıllanma yanında adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve saç dökülmesine de neden olabilir. Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek. Gerekirse ilaçlar verilecek. Merak etme. Önce iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.

