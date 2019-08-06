Menopoz tarih olacak Günümüzde erken yaşta girilen menopoz, kariyer nedeniyle çocuk sahibi olmayı erteleme gibi durumlar çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor. İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği tedaviyle menopoz sonrası kadınların da çocuk sahibi olmasını kolaylaşıyor.

Günümüzde erken yaşta girilen menopoz, kariyer nedeniyle çocuk sahibi olmayı erteleme gibi durumlar çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor. İngiliz bilim adamlarının geliştirdiği tedaviyle menopoz sonrası kadınların da çocuk sahibi olmasını kolaylaşıyor. Bilim adamları, dünyada ilk kez denenen bu operasyon sayesinde eksi 150 derecede dondurulan yumurta dokularının menopoza giren kadına yeniden aktarıldığını ve bu sayede menopoza girmenin geciktirildiğini açıklıyor.



- 150 DERECEDE...

Kısırlık tedavi merkezi sorumlusu Prof. Simon Fishel, "Kadınların yumurta dokuları dondurularak, eksi 150 derecedeki buz bankalarında menopoza dönemine kadar saklanıyor. Daha sonra bunlar çözülerek kadınlara yeniden naklediliyor. Böylece, kadının doğal hormonları yeniden çalışmaya başlıyor ve menopoz geciktiriliyor" diyor. 6 bin sterline (toplam 41 bin lira) mal olan tedavinin şimdiye kadar 9 kadında başarıya ulaştığını belirtiyor.



YUMURTA GENÇ KALIR

Dr. Fishel, operasyonun ilk yapılma amacının menopozu ertelemek olduğunu belirtiyor. Erken menopozun kadınlarda kalp problemleri ve kemik erimesi gibi çok sayıda sağlık sorunlarına yol açabildiğini söylüyor. "Kariyerleri için çocuk sahibi olmayı ertelemiş kadınlar 40 yaşına geldiklerine anne olmak isterlerse, 30 yaşında dondurduğu yumurta dokusuyla bunu gerçekleştirebilir. Bu durumda, kadın 40 yaşında olsa bile, yumurta dokuları 10 yaş daha genç olacaktır" diyor.