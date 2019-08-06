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Keçiboynuzuyla kemikler güçlü

Genç yaşlı herkesin tüketmesi gereken her derde deva yiyeceklerden keçiboynuzu, vücudun ihtiyacı olan tüm besin değerlerini barındırıyor.

Keçiboynuzuyla kemikler güçlü
Genç yaşlı herkesin tüketmesi gereken her derde deva yiyeceklerden keçiboynuzu, vücudun ihtiyacı olan tüm besin değerlerini barındırıyor. Enfeksiyon ve iltihaplarla savaşan keçiboynuzu, lifli içeriğiyle sindirimi hızlandırıyor. Hazımsızlığı engelliyor. Yorgunluk ve halsizliği bitiren keçiboynuzun faydaları şöyle sıralanıyor:
✖ Kalsiyum deposudur. Kemikleri güçlendirir. Yaşa bağlı gelişen kemik erimesi hastalığından korur.
Kalp hastalıklarını önler.
✖ Soğuk algınlığına karşı korur.
Kolesterolü dengeler.
✖ Akciğer ve bağırsakları temizler.
Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'dan korur.
✖ Kanserle savaşır.

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