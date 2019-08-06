Anneliği şansa bırakmayın

Kısırlık, günümüzde çiftlerin sık karşılaştığı sıkıntılar arasında buluyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Selman Laçin, doğru tedavi ile çocuk sahibi olunabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:
Tüp bebek tedavisi nedir? Hangi durumlarda tüp bebek tedavisine başvurulur?
Tüp bebek tedavisi, yardımcı üreme tekniğidir. Korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebe kalamayan çiftler genellikle bu yönteme başvurabilir.
Hangi durumlarda gebeliğin oluşması zorlaşır?
Gebelik olmadığı takdirde mutlaka araştırma yoluna gidilmesi gerekir. Temelde gebeliğin oluşabilmesi için üç faktör var. Kadının yumurtlaması var mı, tüpleri açık mı ve hormonları düzenli mi? Erkekte ise sperm sayı, hareket ve şekil olarak yeterli mi? Son olarak, kadının kanalları açık mı? Çünkü yumurta ve sperm kadın vücudunda buluşacaktır. Bunun için de kanalın açık olması gerekir. Bunlardan birinde bir hata var ise ve diğer tedavi yöntemleriyle giderilemiyorsa tüp bebek yöntemine geçilir. Ayrıca sebepsiz kısırlık olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda embriyolar genetik olarak incelendiği için tüp bebek tedavisi önerilir.
Hangi yaştan sonra kadınlara düzenli kontrol gerekiyor?
Kaliteli embriyoda gebelik şansı artıyor. Kadınlar 30 yaş sonrasında mutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikle 35 yaş üzerinde ise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz. Bazı durumlarda varikosel dediğimiz damar genişlemesi olabilir. Buna bağlı olarak erkekte sperm sayısı azlığı, şekil bozukluğu, hareket azlığı görülebilir. Bir hormonal eksiklik ya da enfeksiyon varsa medikal tedavi, ilaç tedavisi uygulanır.
Erkeklerde sperm olmaması durumunda ne önerilir?
Hiç sperm yoksa ve bu durum giderilemiyorsa tüp bebek tedavisine geçilir. Tüp bebek tedavisinde sperm bulma ameliyatları ile sperm elde edilebilir.
Tüp bebek tedavisi nedir? Hangi durumlarda tüp bebek tedavisine başvurulur?
Tüp bebek tedavisi, yardımcı üreme tekniğidir. Korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebe kalamayan çiftler genellikle bu yönteme başvurabilir.
Hangi durumlarda gebeliğin oluşması zorlaşır?
Gebelik olmadığı takdirde mutlaka araştırma yoluna gidilmesi gerekir. Temelde gebeliğin oluşabilmesi için üç faktör var. Kadının yumurtlaması var mı, tüpleri açık mı ve hormonları düzenli mi? Erkekte ise sperm sayı, hareket ve şekil olarak yeterli mi? Son olarak, kadının kanalları açık mı? Çünkü yumurta ve sperm kadın vücudunda buluşacaktır. Bunun için de kanalın açık olması gerekir. Bunlardan birinde bir hata var ise ve diğer tedavi yöntemleriyle giderilemiyorsa tüp bebek yöntemine geçilir. Ayrıca sebepsiz kısırlık olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda embriyolar genetik olarak incelendiği için tüp bebek tedavisi önerilir.
Hangi yaştan sonra kadınlara düzenli kontrol gerekiyor?
Kaliteli embriyoda gebelik şansı artıyor. Kadınlar 30 yaş sonrasında mutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikle 35 yaş üzerinde ise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz. Bazı durumlarda varikosel dediğimiz damar genişlemesi olabilir. Buna bağlı olarak erkekte sperm sayısı azlığı, şekil bozukluğu, hareket azlığı görülebilir. Bir hormonal eksiklik ya da enfeksiyon varsa medikal tedavi, ilaç tedavisi uygulanır.
Erkeklerde sperm olmaması durumunda ne önerilir?
Hiç sperm yoksa ve bu durum giderilemiyorsa tüp bebek tedavisine geçilir. Tüp bebek tedavisinde sperm bulma ameliyatları ile sperm elde edilebilir.
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