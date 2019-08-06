Anneliği şansa bırakmayın

günümüzde çiftlerin sık karşılaştığı sıkıntılar arasında buluyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Tüp bebek Uzmanıdoğru tedavi ile çocuk sahibi olunabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:Tüp bebek tedavisi, yardımcı üreme tekniğidir. Korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içinde gebe kalamayan çiftler genellikle bu yönteme başvurabilir.Gebelik olmadığı takdirde mutlaka araştırma yoluna gidilmesi gerekir. Temelde gebeliğin oluşabilmesi için üç faktör var. Kadının yumurtlaması var mı, tüpleri açık mı ve hormonları düzenli mi? Erkekte ise sperm sayı, hareket ve şekil olarak yeterli mi? Son olarak, kadının kanalları açık mı? Çünkü yumurta ve sperm kadın vücudunda buluşacaktır. Bunun için de kanalın açık olması gerekir. Bunlardan birinde bir hata var ise ve diğer tedavi yöntemleriyle giderilemiyorsaAyrıcaolarak adlandırılan bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumdaKaliteli embriyoda gebelik şansı artıyor. Kadınlarmutlaka kontrollerini yaptırmalı, özellikleise çok fazla vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz. Bazı durumlarda varikosel dediğimiz damar genişlemesi olabilir. Buna bağlı olarakşekil bozukluğu, hareket azlığı görülebilir. Bir hormonal eksiklik ya da enfeksiyon varsa medikal tedavi,Hiç sperm yoksa ve bu durum giderilemiyorsageçilir. Tüp bebek tedavisindeile sperm elde edilebilir.