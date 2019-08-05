Şifa zinciri!

Yazın en sevilen meyvelerinden incir, bolca vitamin ve mineral içeriyor. Lifli içeriği sayesinde sindirimi hızlandırıyor ayrıca kalbi de güçlendiriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerdiği potasyum ile yüksek tansiyonu düşürür.
Antioksidan deposudur. Cilt sağlığını korur. Cildi besler ve temizler.
Saçların köklerini güçlendirir.
Doğal antibiyotiktir. Kanı ve bağırsakları temizler.
Sindirim sisteminin çalışmasını hızlandırır. Kabızlığı önler.
Göğüs kanseri riskini azaltır.
Tokluk verir. Zayıflatır.
İçerdiği potasyum ile yüksek tansiyonu düşürür.
Antioksidan deposudur. Cilt sağlığını korur. Cildi besler ve temizler.
Saçların köklerini güçlendirir.
Doğal antibiyotiktir. Kanı ve bağırsakları temizler.
Sindirim sisteminin çalışmasını hızlandırır. Kabızlığı önler.
Göğüs kanseri riskini azaltır.
Tokluk verir. Zayıflatır.
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