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Selülite de hatırı var

Selülite de hatırı var
Kadınların en çok şikayet ettiği cilt sorunlarından selülit, yanlış beslenme ve hareketsizlikten kaynaklanıyor. Evde yapılan maskeler, selüliti yok ediyor. Bunun için bir su bardağı cevizi yağı ve bir su bardağı çekilmiş kahve gerekiyor. Maske şöyle hazırlanıyor: Malzemeleri iyice karıştırın. Maskeyi, kuru cildinize parmak uçlarınızla masaj yaparak yedirin. 5-10 dakika masaj yaptıktan sonra ılık su ile yıkayın. Temiz bir havlu ile kurulayın. Bu işlemi haftada üç defa uygulayın.

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