Mide kanseri 50 yaşını bekler

Mide kanserinde riski artıran durumlar nelerdir?
Hastalık Türkiye'de ciddi sağlık sorunları arasında gösterilebilir. Mide ve onikiparmak ülseri gibi göbeğin üzerinde yanma şeklinde bulgu verebilir. Fark edilmeyen kilo kayıpları ve kansızlık problemi olan kişilerin mutlaka mide kanserini düşünmeleri gerekir. Mide kanserini, tütsülenmiş, kurutularak tüketilen gıdalar, özellikle et ve balık türü gıdaları tüketen insanlarda daha fazla görüyoruz. Özellikle Doğu Anadolu'da besinler biraz daha sıcak tüketiliyor, çay çok içiliyor. Aşırı sıcak tüketiminde de mide kanseri riskinin arttığı söylenebilir.
Hastalığın erken evrede teşhis edilmesi mümkün mü?
Genellikle erken evrede yakalayamıyoruz. Çünkü hastalık, ülser yakınmalarıyla karıştırılıyor. Tümör olduğu anlaşılınca ilerleyen aşamada tespit ediliyor. Önceliğimiz hastalığı erken aşamalarda teşhis etmek. Çünkü geç teşhis edildiğinde hastaların yaşam şansları azalıyor.
Hastalık nasıl teşhis ediliyor?
Erken aşamada yakalamanın yolu mutlaka endoskopiden geçiyor. Onun dışında ultrason, tomografi gibi radyolojik yöntemlerle bunu görme olasılığımız az. Kişinin 50 yaşından sonra her 5 yılda bir endoskopik muayeneden geçmesi gerekiyor. Eğer herhangi şikayetiniz varsa 5 yılı da beklememeniz gerekiyor. Tanı konulduğu anda midedeki tümör, vücudun başka bir yerine atlamadıysa önceliğimiz ameliyattan yana. Eğer kişinin uzak organlarına yayılım varsa o zaman önceliğimiz ilaç ve kemoterapi oluyor.
Hastalık Türkiye'de ciddi sağlık sorunları arasında gösterilebilir. Mide ve onikiparmak ülseri gibi göbeğin üzerinde yanma şeklinde bulgu verebilir. Fark edilmeyen kilo kayıpları ve kansızlık problemi olan kişilerin mutlaka mide kanserini düşünmeleri gerekir. Mide kanserini, tütsülenmiş, kurutularak tüketilen gıdalar, özellikle et ve balık türü gıdaları tüketen insanlarda daha fazla görüyoruz. Özellikle Doğu Anadolu'da besinler biraz daha sıcak tüketiliyor, çay çok içiliyor. Aşırı sıcak tüketiminde de mide kanseri riskinin arttığı söylenebilir.
Hastalığın erken evrede teşhis edilmesi mümkün mü?
Genellikle erken evrede yakalayamıyoruz. Çünkü hastalık, ülser yakınmalarıyla karıştırılıyor. Tümör olduğu anlaşılınca ilerleyen aşamada tespit ediliyor. Önceliğimiz hastalığı erken aşamalarda teşhis etmek. Çünkü geç teşhis edildiğinde hastaların yaşam şansları azalıyor.
Hastalık nasıl teşhis ediliyor?
Erken aşamada yakalamanın yolu mutlaka endoskopiden geçiyor. Onun dışında ultrason, tomografi gibi radyolojik yöntemlerle bunu görme olasılığımız az. Kişinin 50 yaşından sonra her 5 yılda bir endoskopik muayeneden geçmesi gerekiyor. Eğer herhangi şikayetiniz varsa 5 yılı da beklememeniz gerekiyor. Tanı konulduğu anda midedeki tümör, vücudun başka bir yerine atlamadıysa önceliğimiz ameliyattan yana. Eğer kişinin uzak organlarına yayılım varsa o zaman önceliğimiz ilaç ve kemoterapi oluyor.
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