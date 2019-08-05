Kemik dostu şalgam suyu

Besleyici içeriyle şalgam, şifa dağıtıyor. Suyu da, içerdiği demir, magnezyum, çinko ve fosfor ile hem serinletiyor hem de hastalıklara savaş açıyor. Mide ve bağırsak kanserinden koruyan şalgam, kemik erimesi ve kireçlenme problemlerini bitiriyor. Kalbi koruyor. Akciğerleri temizleyen bu mucize sebze, yaşlanmayı yavaşlatıyor. Kırışıklık oluşumunu engelliyor. Egzama ve sedef şikayetlerini azaltıyor.