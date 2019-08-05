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Kalp doktoru erik

Kalp doktoru erik
Kırmızı erik, hem rengi hem tadıyla gönülleri çalıyor. Yüksek oranda C vitamini içeren bu meyve, sağlığı koruyor. Bağışıklığı güçlendirerek, kanserle savaşıyor. Göz sağlığını koruyan erik, katarakt riskini azaltıyor. Üreme fonksiyonlarını destekleyerek sperm kalitesini artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Lifli içeriğiyle kabızlığı engelliyor. Kalbi koruyan erik, Alzheimer'a yakalanma riskini azaltıyor.

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