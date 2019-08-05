İdrarda kan mesanede kanser

Hareketsiz yaşam, sigara ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik hastalıklara neden oluyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli tavsiyelerde bulunuyor.
AĞRILARI ÖNEMSEYİN: Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlık ve böbrek kisti belirtisi olabilir.
İDRARDAKİ KANI İHMAL ETMEYİN: Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane, prostat ve böbrek kanseri belirtisi olabilir.
BÖBREKTEKİ TAŞA DİKKAT: Su tüketimi, insan sağlığı için önem taşır. Sağlıklı bir hayat için günde en az 6 bardak su içmek gerekir. Su, böbrekleri korur ve taş oluşumunu önler.
KONSERVE YEMEYİN: Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenmek gerekir. Konserve ve katkı maddeli gıdalar, böbrek ve mesane kanseri riskini artırır. İdrar yolunda toksik madde bulunması atılım organları olan mesane ve böbrek rahatsızlıklarını tetikler.
KONTROLLERİ AKSATMAYIN: Erkeklerin yaş gruplarına göre dikkat etmesi gereken kontroller şöyle sıralanmaktadır:
18-40 YAŞ ARASI: Ailesinde mesane, prostat veya böbrek kanseri hikayesi olanların kontrollerini aksatmaması gerekir.
40-50 YAŞ ARASI: Kan şekeri, kolesterol ve tansiyon gibi değerlerinin normal aralıklarda tutulması gerekir. Bu dönemde özellikle böbrek ve prostat kanseri riski yüksektir.
50 YAŞ ÜZERİ: Prostat kontrolüyle beraber böbrek ve mesane kontrolü yapılmalıdır. Bu gruptakiler sık idrara çıkma, aniden sıkışma ve idrarı tam boşaltamama gibi sorunlar yaşarsa doktora başvurmalıdır.
AĞRILARI ÖNEMSEYİN: Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlık ve böbrek kisti belirtisi olabilir.
İDRARDAKİ KANI İHMAL ETMEYİN: Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane, prostat ve böbrek kanseri belirtisi olabilir.
BÖBREKTEKİ TAŞA DİKKAT: Su tüketimi, insan sağlığı için önem taşır. Sağlıklı bir hayat için günde en az 6 bardak su içmek gerekir. Su, böbrekleri korur ve taş oluşumunu önler.
KONSERVE YEMEYİN: Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenmek gerekir. Konserve ve katkı maddeli gıdalar, böbrek ve mesane kanseri riskini artırır. İdrar yolunda toksik madde bulunması atılım organları olan mesane ve böbrek rahatsızlıklarını tetikler.
KONTROLLERİ AKSATMAYIN: Erkeklerin yaş gruplarına göre dikkat etmesi gereken kontroller şöyle sıralanmaktadır:
18-40 YAŞ ARASI: Ailesinde mesane, prostat veya böbrek kanseri hikayesi olanların kontrollerini aksatmaması gerekir.
40-50 YAŞ ARASI: Kan şekeri, kolesterol ve tansiyon gibi değerlerinin normal aralıklarda tutulması gerekir. Bu dönemde özellikle böbrek ve prostat kanseri riski yüksektir.
50 YAŞ ÜZERİ: Prostat kontrolüyle beraber böbrek ve mesane kontrolü yapılmalıdır. Bu gruptakiler sık idrara çıkma, aniden sıkışma ve idrarı tam boşaltamama gibi sorunlar yaşarsa doktora başvurmalıdır.
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