Prostata ameliyatsız çözüm

Prostat hangi şikayetlere neden olur?
Hastalarda geceleri sık sık idrar ihtiyacı ile uyku bölünmesi, idrara çıkış sıklığında artma, ani idrar sıkışmaları, idrarı başlatma zorluğu, idrar akım hızında azalma, ıkınarak idrar yapma, kesik kesik idrar yapma ve idrarın tamamını boşaltamama gibi şikayetler görülür.
Prostatta ilaç tedavisi yeterli değil mi?
İlaç tedavisi başarılı oluyor ancak bu ilaçlar hastalığın ilerleyişini durdurmuyor. İlaç tedavisinden fayda görmeyen, şikayetlerinin yaşam kalitesini bozduğu, sık üriner enfeksiyon geçiren hastalarda veya taş hastalığı gelişiminde, böbrek fonksiyonları bozulan hastalarda cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Cerrahi tedaviler temelde endoskopik ve açık ameliyatlar olarak ikiye ayrılabiliyor.
Prostat için geliştirilen yeni tedavi yöntemi nedir?
CoreTherm olarak adlandırılan ameliyatsız tedavi yöntemi son dönemde dikkat çekiyor. Termal tabanlı bu yeni nesil tedavide özel bir sonda yardımı ile prostata mikrodalga enerjisi uygulanıyor. Anestezi gerekmeden uygulanabilen, ameliyathanede uygulanması gerekmeyen, uygulama süresi çok kısa olan, hastanın mevcut ek hastalıklarından etkilenmeden uygulanabilen ve cinsel yan etkileri ameliyatlara oranla çok düşük olan CoreTherm, BPH tedavisinde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor.
Hastalarda geceleri sık sık idrar ihtiyacı ile uyku bölünmesi, idrara çıkış sıklığında artma, ani idrar sıkışmaları, idrarı başlatma zorluğu, idrar akım hızında azalma, ıkınarak idrar yapma, kesik kesik idrar yapma ve idrarın tamamını boşaltamama gibi şikayetler görülür.
Prostatta ilaç tedavisi yeterli değil mi?
İlaç tedavisi başarılı oluyor ancak bu ilaçlar hastalığın ilerleyişini durdurmuyor. İlaç tedavisinden fayda görmeyen, şikayetlerinin yaşam kalitesini bozduğu, sık üriner enfeksiyon geçiren hastalarda veya taş hastalığı gelişiminde, böbrek fonksiyonları bozulan hastalarda cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Cerrahi tedaviler temelde endoskopik ve açık ameliyatlar olarak ikiye ayrılabiliyor.
Prostat için geliştirilen yeni tedavi yöntemi nedir?
CoreTherm olarak adlandırılan ameliyatsız tedavi yöntemi son dönemde dikkat çekiyor. Termal tabanlı bu yeni nesil tedavide özel bir sonda yardımı ile prostata mikrodalga enerjisi uygulanıyor. Anestezi gerekmeden uygulanabilen, ameliyathanede uygulanması gerekmeyen, uygulama süresi çok kısa olan, hastanın mevcut ek hastalıklarından etkilenmeden uygulanabilen ve cinsel yan etkileri ameliyatlara oranla çok düşük olan CoreTherm, BPH tedavisinde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor.
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