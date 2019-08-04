GÜNÜMÜZDE çiftler arasında kısırlık hızla artıyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kadınlarda doğurganlığı artırmanın şifrelerini açıklıyor. Akdeniz diyetinin kadınlarda hamile kalmayı kolaylaştırdığını söylüyor. Zeytinyağı ağırlıklı ve az yağlı, posadan zengin, et tercihi olarak ise balık ağırlıklı bir diyet olan Akdeniz tarzı beslenmenin tüp bebekte başarı şansını artırdığını sözlerine ekliyor. "Hamilelik planlamasına geçildiği dönemlerde Akdeniz tipi diyetle beslenen hastalarda, tüp bebek tedavisinde başarı oranı da artar. Bazı güncel çalışmalar D vitamini ve Omega-3'ten zengin Akdeniz diyetinin tüp bebek sonuçlarını iyileştirebileceğini göstermektedir" diyor.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce kadınların ideal kiloya inmesi gerekiyor. Kilolardan kurtulmak, başarı şansını artırıyor.