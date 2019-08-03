Sağlıksız diş romatizma nedeni

Diş ve diş eti hastalıkları, ihmal ediliyor. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Aykol Şahin, bu hastalıkların romatizmaya neden olduğunu söylüyor.
Diş eti hastalıkları ve romatizmanın temelinde ne vardır? Diş eti hastalıkları; ağız içerisinde bulunan mikroorganizmalara, vücudun verdiği iltihabi yanıt sonucu oluşmaktadır. Romatoid artrit ise; genetik olarak yatkın bireylerde, el ve ayak eklemleri gibi daha çok küçük eklemleri tutan, kronik, iltihaplı bir romatizmadır.
Bu iki hastalık bağlantılı mıdır? Araştırmalarda eklem ve diş eti dokularında ve ayrıca onları etkileyen iltihabi süreçlerde ve risk faktörlerinde benzerlik tespit edilmiştir. Romatoid artritli kişilerin, daha fazla diş eti hastalığına yatkınlığı ve diş eti hastalığı olan kişilerin de, daha fazla romatoid artrite yatkınlığı olduğu gözlenmiştir.
Romatizma hangi şikayetlere neden olur? Romatoid artritli bireylerde el eklemlerindeki şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı, ağız bakımını zorlaştırarak diş eti hastalığının oluşumunu kolaylaştırmaktadır.
Bu hastalara ne önerirsiniz? Bu hastaların diş eti problemlerinin tespit edilip, tedavi edilmesi, sonrasında onlara uygun bir ağız bakım programının belirlenmesi şart.
Diş eti hastalıkları ve romatizmanın temelinde ne vardır? Diş eti hastalıkları; ağız içerisinde bulunan mikroorganizmalara, vücudun verdiği iltihabi yanıt sonucu oluşmaktadır. Romatoid artrit ise; genetik olarak yatkın bireylerde, el ve ayak eklemleri gibi daha çok küçük eklemleri tutan, kronik, iltihaplı bir romatizmadır.
Bu iki hastalık bağlantılı mıdır? Araştırmalarda eklem ve diş eti dokularında ve ayrıca onları etkileyen iltihabi süreçlerde ve risk faktörlerinde benzerlik tespit edilmiştir. Romatoid artritli kişilerin, daha fazla diş eti hastalığına yatkınlığı ve diş eti hastalığı olan kişilerin de, daha fazla romatoid artrite yatkınlığı olduğu gözlenmiştir.
Romatizma hangi şikayetlere neden olur? Romatoid artritli bireylerde el eklemlerindeki şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı, ağız bakımını zorlaştırarak diş eti hastalığının oluşumunu kolaylaştırmaktadır.
Bu hastalara ne önerirsiniz? Bu hastaların diş eti problemlerinin tespit edilip, tedavi edilmesi, sonrasında onlara uygun bir ağız bakım programının belirlenmesi şart.
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