Romantizm cinsellikte yaşanan sorunları bitiriyor! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (3 Ağustos 2019)

HANIMLA SIKINTILIYIZ
58 yaşındayım. 3 aydır sıkıntılarım var. Hanımla ilişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok ama huzursuz oluyorum. Hanımı da zorlamak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Hemen üroloji uzmanına git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. İlişki ile ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme. Mesane kanserleri, ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir.
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