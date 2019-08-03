Romantizm cinsellikte yaşanan sorunları bitiriyor! Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (3 Ağustos 2019) Aşk hayatında mutluluğa ulaşmak için çiftlerin birbirlerini anlamaları ve dinlemeleri gerekiyor. Kadın erkek ilişkisinde aşk, sevgi ve anlayış önem taşıyor. Birlikte vakit geçirmek sohbet etmek ve romantizm, cinsellikte yaşanan sorunları bitiriyor. İşte Nafiz Karagözoğlu'nun 3 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar...





HANIMLA SIKINTILIYIZ



58 yaşındayım. 3 aydır sıkıntılarım var. Hanımla ilişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok ama huzursuz oluyorum. Hanımı da zorlamak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Hemen üroloji uzmanına git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. İlişki ile ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme. Mesane kanserleri, ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir. üroloji uzmanına git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. İlişki ile ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir.İhmal etme. Mesane kanserleri, ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir. HABERİN DEVAMI

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