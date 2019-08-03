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Kalbin altın anahtarı

Kalbin altın anahtarı
Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, hazır gıdalar ve stres, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Özkan, kalp hastalarına 6 yaz önerisini sıralıyor:

Su içmeyi unutmayın: Aşırı sıcaklarda terlemeyle birlikte vücudun su kaybı artar. Vücut su kaybettiğinde damarlar büzüşür. Bu da kalbi zorlar. Bu nedenle günde 2-2.5 litre su içmek, gazlı içeceklerden uzak durmak gerekir.



İlacınızı düzenli kullanın: Aşırı sıcak ve nem vücut metabolizmasını etkiler. İlaçların etkinliklerinde de farklılıklara yol açabilir. Sıcakların da etkisiyle genişleyen damarlar ve sıvı kayıpları tansiyonda düşme ve kalp hızında artışa yol açar. Bu nedenle ilaçları mutlaka doktor kontrolünde kullanmak gerekir.

Bu saatlere dikkat: Öğle saatlerinde yakıcı güneş ve aşırı sıcaklar kalp hastaları için büyük risk oluşturur. Bu nedenle özellikle 10:00-16:00 arası kapalı ve serin ortamlarda bulunmak gerekir.

Sağlıklı beslenin: Zeytinyağlı gıdalar, sebzeler ve meyveler, kalbi korur. Pişirme usulü olarak da haşlama, buğulama ve ızgara yöntemleri tercih etmek gerekir.



Sigaradan kaçının: Yaz aylarında artan nem ve sıvı kayıpları nedeni ile hem kalp ve dolaşım hem de solunum sistemi üzerine ciddi olumsuzluklara yol açar. Bilimsel çalışmalar, yaz aylarıyla birlikte sigara kullanımının kalp krizi riskini artırdığını gösterir.

Hareket edin: Kalp sağlığının korunmasında düzenli egzersiz yapmak gerekir.

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