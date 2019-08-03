Kalbin altın anahtarı

beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, hazır gıdalar ve stres, kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Özkan, kalp hastalarına 6 yaz önerisini sıralıyor:Aşırı sıcaklarda terlemeyle birlikte vücudun su kaybı artar. Vücut su kaybettiğinde damarlar büzüşür. Bu da kalbi zorlar. Bu nedenlegazlı içeceklerden uzak durmak gerekir.Aşırı sıcak ve nem vücut metabolizmasını etkiler. İlaçların etkinliklerinde de farklılıklara yol açabilir. Sıcakların da etkisiyle genişleyen damarlar ve sıvı kayıpları tansiyonda düşme ve kalp hızında artışa yol açar. Bu nedenle ilaçları mutlaka doktor kontrolünde kullanmak gerekir.Öğle saatlerinde yakıcı güneş ve aşırı sıcaklar kalp hastaları için büyük risk oluşturur. Bu nedenle özellikle 10:00-16:00 arasıgerekir.Zeytinyağlı gıdalar, sebzeler ve meyveler, kalbi korur. Pişirme usulü olarak da haşlama, buğulama ve ızgara yöntemleri tercih etmek gerekir.Yaz aylarında artan nem ve sıvı kayıpları nedeni ile hem kalp ve dolaşım hem de solunum sistemi üzerine ciddi olumsuzluklara yol açar. Bilimsel çalışmalar, yaz aylarıyla birlikte sigara kullanımının kalp krizi riskini artırdığını gösterir.Kalp sağlığının korunmasında düzenli egzersiz yapmak gerekir.