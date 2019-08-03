Cacıkla formda kalın

Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, yaz aylarında kilo kontrolü için cacık tüketmek gerektiğini söylüyor. "Cacıktaki besinler zayıflatır. Yoğurt karın bölgesinden şikayetçi olanlar için çok faydalıdır. Araştırmalara göre yoğurt yemeyenlerin daha zor kilo verdiği gözlenmiştir" diyor.
- Sağlık
- 03.08.2019
- Gazete
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