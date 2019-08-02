Kanserin ilacı barbunya

Uzmanlar, ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin barbunya tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Bu mucizevi besinin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor... Kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde özellikle damarlardaki iltihaplanmayı sıfıra indirir. Böylece inme ve kalp krizi gibi ciddi problemlerin yaşanma oranını azaltır. Ayrıca kum ve taş oluşumunu önler. Oluşmuş olan kum-taşın ise ağrısız bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar.
- Sağlık
- 02.08.2019
- Gazete
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