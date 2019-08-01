Kiraz tadında aşk

HERKESIN sevdiği kiraz, cinsel hayata renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
Bağırsakları çalıştırır.
Diyabet riskini düşürür.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kansere karşı korur.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir. Halsizliği ve yorgunluğu bitirir.
Bağırsakları çalıştırır.
Diyabet riskini düşürür.
Yaşlanmayı geciktirir.
Kansere karşı korur.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.
Bağışıklığı güçlendirir. Halsizliği ve yorgunluğu bitirir.
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