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Kiraz tadında aşk

Kiraz tadında aşk
HERKESIN sevdiği kiraz, cinsel hayata renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü artırıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Bağırsakları çalıştırır.

Diyabet riskini düşürür.

Yaşlanmayı geciktirir.

Kansere karşı korur.

Kalp ve damar sağlığını korur.

Nörolojik hastalıkların görülme riskini azaltır.

Bağışıklığı güçlendirir. Halsizliği ve yorgunluğu bitirir.

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