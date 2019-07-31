Klima felç eder

Yaz aylarında serinleten klimanın yanlış kullanımı ciddi hastalıklara neden oluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan uzun süre aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalmanın zatürreye neden olacağını söylüyor. Klimanın yüz felcine, kas ağrılarına ve kas tutulmalarına neden olabileceğini belirtiyor. İdeal ortam sıcaklığı 24-25 dereceyi aşmamasını öneriyor.